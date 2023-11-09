В России выпустят серию книг для подростков о великих людях страны

Издательство «Эксмо» анонсировало релиз серии книг для детей и подростков о выдающихся людях России. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе издательства.

Новая серия «Великие люди великой страны» начнется с книг «Девочки, прославившие Россию» и «Мальчики, прославившие Россию», которые будут посвящены наиболее известным деятелям науки, искусства и других сфер. Новые произведения будут доступны в книжных магазинах с середины ноября, а следующие в серии книги будут выходить с 2024 года.

«Книги серии «Великие люди великой страны» написаны на основе открытых и эксклюзивных источников и раскрывают юным читателям судьбы неординарных, талантливых людей, прославивших Россию. Мы благодарим родственников героев рассказов за помощь в подготовке книг. Благодаря участию детей, внуков, близких и родных образы этих выдающихся людей получились достоверными и живыми», — заявил генеральный директор «Эксмо» Евгений Капьев.

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