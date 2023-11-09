Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Инстасамка подписалась на лейбл и сняла юмористический ролик с ЮрКиссом

Рэперша Инстасамка стала участником лейбла ЮрКисса Rocket Records

close
100%
Пресс-служба артистки

Рэперша Инстасамка впервые стала участницей музыкального лейбла — она подписала контракт с Rocket Records, деятельностью которой занимаются братья Юрий и Владимир Киселевы. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе организации.

Сообщается, что рэперша неоднократно заявляла о нежелании подписывать контракт с лейблом, так как ее продюсированием занимается муж артистки, рэпер Moneyken. Инстасамка также снялась в юмористическом ролике, по сюжету которого она плывет на яхте со своим супругом. В определенный момент к ним подплывает яхта Киселевых, и они договариваются о сотрудничестве.

Незадолго до этого певица Лолита Милявская опубликовала вырезку из предстоящего клипа «На Титанике», созданного совместно с Инстасамкой. Релиз композиции запланирован на 10 ноября 2023 года, говорится в посте. В опубликованном видео рэперша зачитывает свой куплет, а также в нем исполняется часть предстоящего припева.

Ранее в Universal случайно раскрыли дату выхода новой части «Шрека».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий