Инстасамка подписалась на лейбл и сняла юмористический ролик с ЮрКиссом

Рэперша Инстасамка впервые стала участницей музыкального лейбла — она подписала контракт с Rocket Records, деятельностью которой занимаются братья Юрий и Владимир Киселевы. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе организации.

Сообщается, что рэперша неоднократно заявляла о нежелании подписывать контракт с лейблом, так как ее продюсированием занимается муж артистки, рэпер Moneyken. Инстасамка также снялась в юмористическом ролике, по сюжету которого она плывет на яхте со своим супругом. В определенный момент к ним подплывает яхта Киселевых, и они договариваются о сотрудничестве.

Незадолго до этого певица Лолита Милявская опубликовала вырезку из предстоящего клипа «На Титанике», созданного совместно с Инстасамкой. Релиз композиции запланирован на 10 ноября 2023 года, говорится в посте. В опубликованном видео рэперша зачитывает свой куплет, а также в нем исполняется часть предстоящего припева.

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