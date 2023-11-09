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Жена Тимура Хайдарова пригрозила судом бизнесмену, потребовавшему ее банкротства

Жена Хайдарова Сильваши назвала фейком новости о долге в 800 тысяч рублей

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silvashi_officiel/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жена пластического хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши в беседе с «Пятым каналом» назвала слухами информацию о долге в 810 тысяч рублей.

«Мы предоставили все документы по этому вопросу, договоры и расторжения договоров, поэтому новость можно считать очередным фейком… Мы снимали в течение 11 месяцев [помещение] для нашего производства, ну и соответственно написали заявление о расторжении, когда, к сожалению, коммуникации все начали выходить из строя», — рассказала свою версию Сильваши.

Она заверила, что перед расторжением договора аренды направила все необходимые документы предпринимателю Владимиру Губареву, который и обвиняет ее в задолженности. Сильваши считает, что не имеет юридических обязательств перед индивидуальным предпринимателем. Супруга Хайдарова заверила, что намеревается подготовить иск о защите чести и достоинства против Губарева.

Предприниматель утверждает, что супруга Хайдарова не вносила оплату за коммунальные услуги, а также съехала без предупреждения. Ей начислили неустойку по условиям их договора. Губаев выиграл суд против Сильваши, однако женщина не оплатила сумму долга. Теперь бизнесмен вновь обратился в суд с требованием признать жену звездного хирурга банкротом.

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