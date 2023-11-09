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В Москве задержали людей, устроивших незаконную очередь за билетами на «Щелкунчик»

ГАБТ сообщил о задержании лиц, записывавших в очередь за билетами на «Щелкунчик»

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Полиция в Москве задержала людей, которые вели незаконную запись в очередь на балет «Щелкунчик». Об этом говорится в ответе гендиректора Государственного академического Большого театра (ГАБТ) Владимира Урина главе комитета Госдумы по культуре Елене Ямпольской.

В сообщении сказано, что задержание было проведено после обращения администрации театра в Тверскую межрайонную прокуратуру Москвы с просьбой пресечь противоправные действия при продаже билетов на «Щелкунчика» и обеспечить штатную работу касс.

«За две недели до начала продаж на балет «Щелкунчик» у касс Большого театра стали собираться стихийные очереди и появилась информация о несанкционированной театром записи в очередь на билеты через социальные сети и мессенджеры. Администрация Большого театра регулярно информировала зрителей о противоправности данных действий», — говорится в опубликованном документе.

Балет «Щелкунчик» традиционно показывают в Большом театре перед и во время новогодних праздников. Премьера в этом году намечена на 23 декабря. Стоимость билетов составит от 1 500 до 20 тысяч рублей.

Сообщения об ажиотажном спросе и очереди за билетами появились 4 ноября. Отмечалось, что в первый же день очередь за браслетами, которые дают возможность купить билеты на балет «Щелкунчик», достигала 500 человек.

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