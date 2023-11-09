Концерт Xolidayboy в Нижнем Новгороде отменили за несколько часов до начала

В Нижнем Новгороде за несколько часов до начала отменили концерт 23-летнего певца и блогера Xolidayboy (настоящее имя исполнителя Иван Минаев). Об этом сообщает NN.ru.

9 ноября Минаев должен был выступить в Milo Concert Hall, однако выступление перенесли на неопределенный срок якобы из-за «здоровья артиста».

Билеты на концерт Xolidayboy в Нижнем Новгороде обошлись фанатам в сумму от 1,4 до 8 тысяч рублей. В Milo обещали сообщить новую дату концерта и подчеркнули, что купленные билеты останутся действительными на будущее выступление.

Недавно сообщалось, что музыканту стало плохо прямо на сцене. Служба безопасности площадки и другие члены команды взяли Минаева на руки и отнесли за кулисы — судя по видео, в тот момент Xolidayboy все еще находился без сознания.

Накануне Минаеву вручили повестку в военкомат. Сотрудники военного комиссариата подловили исполнителя, когда он находился в аэропорту Минеральных Вод во время гастролей по Ставропольскому краю.

Ранее защитники прав детей одобрили решение отказаться от насилия над Бартом в «Симпсонах».