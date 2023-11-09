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Владимир Путин поздравил с днем рождения артистку Александру Пахмутову

Путин поздравил с днем рождения Пахмутову, назвав ее творчество вдохновенным

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР и композитора Александру Пахмутову с днем рождения. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Ваше вдохновенное творчество пользуется поистине всенародной любовью, пробуждает в сердцах людей самые светлые чувства, дарит им душевное тепло», — заявил российский лидер.

Путин пожелал артистке доброго здоровья и бодрости духа.

9 ноября композитору Пахмутовой исполнилось 94 года. Она является автором таких известных композиций, как «Русская сюита», «Ода на зажжение огня», «Увертюра «Юность» и др. Кроме того, ее авторству принадлежит мелодия в фильмах «Битва за Москву», «Три тополя на Плющихе» и «Девчата».

Песни Пахмутовой исполняли такие артисты, как Муслим Магомаев, Эдита Пьеха, Валерий Ободзинский, Валерий Леонтьев, Михаил Боярский и Людмила Гурченко. В сентябре 2023 года не стало супруга артистки поэта-песенника Николая Добронравова, с которым они прожили 67 лет.

Ранее сообщалось, что французский дирижер выступил в российской опере.

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