Сыгравшему в «Бригаде» актеру вызвали скорую в ресторан

Общественному деятелю и актеру сериала «Бригада» Денису Кирису вызвали скорую помощь в ресторан «Живаго» в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, мужчине стало плохо после того, как он выпил несколько бокалов алкоголя. Кирису вызвали скорую помощь, и прибывшие на место медики откачали артиста. Остальные детали не сообщаются, также неизвестно, был ли актер госпитализирован.

Денис Кирис начинал свою карьеру как актер театра «Сопричастность» в 1995 году, а в начале 2000-х работал директором программ ведущего Леонида Млечина «Особая папка», «Мода нон-стоп» и «Поздний ужин». Затем Кирис был линейным продюсером Студии фондовых и архивных программ на канале «Культура» и режиссером-постановщиком «Доверия».

В фильмографии актера проекты «Дикий-2», «Москва, я люблю тебя», «Антикиллер», «След» и «Команда Че». В сериале «Бригада» Кирис сыграл оперативника.

Недавно сообщалось, что телеведущего Николая Дроздова госпитализировали. По данным Mash, Дроздов жаловался на слабость из-за проводимой онкотерапии. Утверждается, что 86-летний телеведущий пришел на плановый осмотр и прием медикаментов, но после жалоб был якобы госпитализирован на один день.

Ранее стало известно о состоянии Соломина перед госпитализацией.