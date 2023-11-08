Концерт комика Валентина Сидорова в Ханты-Мансийске отменили

Концерт стендапера Валентина Сидорова, запланированный в Ханты-Мансийске, отменили. Об этом сообщила администрация культурно-досугового центра «Октябрь» на своем сайте.

«Стендап-концерт Вали Сидорова отменяется на основании письма организаторов гастрольного тура. Возврат денежных средств — в билетной кассе и на сайтах билетных операторов», — уточнили представители площадки.

Точных причин отмены концерта в «Октябре» не назвали.

При этом билеты на концерты комика в других городах ХМАО — Сургуте и Нижневартовске — остаются доступными в продаже.

Накануне продюсер Витаса Сергей Пудовкин объяснил, почему певец практически не выступает в России.

«У Витаса сейчас такой возраст и статус, что ему нужно больше ездить по миру — надо же кому-то налаживать международные отношения, строить мосты дружбы между державами. Концертов в России в ближайших планах Витаса нет. Пока мы сориентированы на китайскую историю — она большая, многоступенчатая и интересная», — отметил Пуговкин.

Ранее Вадиму и Вике Цыгановым пришлось защищаться антидроновой глушилкой.