Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Концерт комика Валентина Сидорова в Ханты-Мансийске отменили

В Ханты-Мансийске отменили концерт стендапера Сидорова

close
100%
sidorov_valentin_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Концерт стендапера Валентина Сидорова, запланированный в Ханты-Мансийске, отменили. Об этом сообщила администрация культурно-досугового центра «Октябрь» на своем сайте.

«Стендап-концерт Вали Сидорова отменяется на основании письма организаторов гастрольного тура. Возврат денежных средств — в билетной кассе и на сайтах билетных операторов», — уточнили представители площадки.

Точных причин отмены концерта в «Октябре» не назвали.

При этом билеты на концерты комика в других городах ХМАО — Сургуте и Нижневартовске — остаются доступными в продаже.

Накануне продюсер Витаса Сергей Пудовкин объяснил, почему певец практически не выступает в России.

«У Витаса сейчас такой возраст и статус, что ему нужно больше ездить по миру — надо же кому-то налаживать международные отношения, строить мосты дружбы между державами. Концертов в России в ближайших планах Витаса нет. Пока мы сориентированы на китайскую историю — она большая, многоступенчатая и интересная», — отметил Пуговкин.

Ранее Вадиму и Вике Цыгановым пришлось защищаться антидроновой глушилкой.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий