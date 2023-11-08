Пугачева повысила свой ценник до полумиллиона евро

Певица Алла Пугачева повысила свой гонорар до €500 тысяч, чтобы дать несколько выступлений перед Новым годом. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на свои источники.

По данным СМИ, продюсеры в данный момент ищут сессионных музыкантов для выступлений Примадонны, а также обновляют райдер звезды. Пугачева хотела бы дать несколько выступлений в период новогодних праздников. Охотнее всего певица согласиться петь на Кипре или в Дубае. Однако Пугачева согласна выступать и в Москве, если об этом не появится информация в СМИ, а мероприятие пройдет без провокаций и съемок на телефон.

Недавно директор Пугачевой Елена Чупракова подтвердила, что артистка приехала в Россию вечером 2 ноября. При этом помощница Примадонны не стала уточнять, сколько исполнительница пробудет в России и цель ее приезда.

Позднее появилась информация, что певица вернулась в Россию, чтобы составить дополнительное завещание и забрать документы, связанные с ее детьми Лизой и Гарри. При этом, по данным Shot, Пугачева могла приехать в Россию для записи новой песни.

Ранее Баста трогательно обратился к своей жене со сцены в Дубае.