Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пугачева повысила свой ценник до полумиллиона евро

Mash: Пугачева хочет вернуться на сцену перед Новым годом с повышением гонорара

close
100%
Виктор Толочко/РИА «Новости»

Певица Алла Пугачева повысила свой гонорар до €500 тысяч, чтобы дать несколько выступлений перед Новым годом. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на свои источники.

По данным СМИ, продюсеры в данный момент ищут сессионных музыкантов для выступлений Примадонны, а также обновляют райдер звезды. Пугачева хотела бы дать несколько выступлений в период новогодних праздников. Охотнее всего певица согласиться петь на Кипре или в Дубае. Однако Пугачева согласна выступать и в Москве, если об этом не появится информация в СМИ, а мероприятие пройдет без провокаций и съемок на телефон.

Недавно директор Пугачевой Елена Чупракова подтвердила, что артистка приехала в Россию вечером 2 ноября. При этом помощница Примадонны не стала уточнять, сколько исполнительница пробудет в России и цель ее приезда.

Позднее появилась информация, что певица вернулась в Россию, чтобы составить дополнительное завещание и забрать документы, связанные с ее детьми Лизой и Гарри. При этом, по данным Shot, Пугачева могла приехать в Россию для записи новой песни.

Ранее Баста трогательно обратился к своей жене со сцены в Дубае.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий