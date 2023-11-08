Мама Горшка рассказала о дружбе с фанатами «Короля и шута»

Мама солиста рок-группы «Король и шут» Михаила Горшенева Татьяна Ивановна на открытии выставки «Панк-культура. Король и шут» рассказала «Газете.Ru» о том, что дружит с проверенными поклонниками творчества сына.

«Все началось десять лет назад, когда Мишута, как я говорю, «уехал в Индию». Они возят меня к Мишутке два раза в год, приходят поздравлять меня 8 марта, в день рождения и в Новый год — и знают, что мой телефон никому давать нельзя», — смеется Горшенева.

Мать звезды также рассказала, что ей трудно не заметить новую волну интереса к творчеству сына — за автографами к ней стали подходить даже дети.

«На Богословском среди фанатов теперь половина детей. Прошу их петь за автограф — и поют! Меня это не удивляет: ведь там энергетика, сказки, страшилки. Мои дети выросли на классике — я играла Чайковского, Шопена дома, — а пошли в рок», — делится она.

3 ноября в Санкт-Петербурге открылась выставка бюро Planet9, Плюс Студии и Яндекс Афиши «Панк-культура. Король и Шут» — питерский вариант экспозиции, которую весной этого года в Москве посетили более 110 тысяч человек. «Газета.Ru» рассказала, на какие экспонаты выставки стоит обратить внимание и почему московским посетителям «Панк-культуры» стоит познакомиться и с ленинградской версией.

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