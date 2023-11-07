Звезда «Уральских пельменей» Рожков рассказал, как попал в Comedy Club

Звезда юмористического проекта «Уральские пельмени» Андрей Рожков рассказал, как попал в шоу Comedy Club на канале ТНТ. Воспоминаниями он поделился в интервью для шоу «Предельник» на YouTube.

По словам Рожкова, в Comedy Club его пригласил Александр Ревва, выступающий также под сценическим псевдонимом Артур Пирожков.

«Мой близкий друг Саша Ревва позвал меня туда, мы с ним даже одно время гастролировали вместе с концертами на двоих», — рассказал артист.

Дуэт с Реввой Рожков считает удачным.

«Андрей Борисович с этими штанами и Артур Пирожков — два противоположных совершенно персонажа, один 40-летний девственник, а второй такой весь из себя самец», — напомнил о своих с Реввой персонажах он.

Недавно Рожков возмутился количеству мата в выступлениях современных комиков.

Рожкова шокировало, что его коллеги очень много матерятся. Он назвал программы, в которых используется обсценная лексика, «адским трешем».

Ранее концерт Алексея Чумакова в Челябинске отменили за три дня до шоу.