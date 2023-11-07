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В Госдуме назвали условие возвращения Моргенштерна в Россию

Депутат Драпеко: Моргенштерн* может возвращаться, если не высказывался против РФ

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mmdcrew/YouTube

Российский рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) может возвращаться в Россию в случае, если не высказывался против страны и Вооруженных сил РФ. Об этом сообщила депутат Госдумы, актриса Елена Драпеко в беседе с «Лентой.ру».

О том, возможно ли его возвращение, считает Драпеко, надо спрашивать молодежь.

«Это также зависит от того, что он там наговорил. Если выступал против России, значит, мы не готовы его принять. Это вопрос к правоохранительным органам», — сказала она.

Если Моргенштерн все-таки компрометировал ВС РФ, продолжила она, он может вернуться на родину только в случае готовности понести наказание.

«Если высказывания не дотягивают до уголовки или административного наказания, тоже может приезжать без опасений. Но это решать не нам», — констатировала Драпеко.

Накануне Моргенштерн в беседе с журналисткой Ксенией Собчак заявил, что мог бы последовать примеру Ромы Зверя, который выступил в Донбассе на фоне отмены концертов музыканта.

Ранее Андрей Григорьев-Апполонов рассказал о съемках фильма об «Иванушках» с Догилевой.

*  признан в РФ иностранным агентом
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