Музыканта Xolidayboy пригласили в диверсионно-штурмовую бригаду

Музыканта Xolidayboy (настоящее имя Иван Минаев) официально пригласили служить в диверсионно-штурмовую бригаду. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

23-летний Минаев покинул больницу, куда его привезли после получения повестки и обморока.

По данным источника канала, 23-летнему Минаеву предложили стать военным в составе отдельной диверсионно-штурмовой бригады «Ветераны».

«Видно, что парень недоедает, падает в обморок на сцене с расстройством сознания, а это значит, не все хорошо у молодого человека и с чувством патриотизма», — сказал в беседе с изданием комиссар бригады Ильдар Резяпов.

Резяпов также пообещал воспитать в артисте мужские и патриотический качества, раскрыть его талант и вернуть его на сцену после службы в армии.

Недавно сообщалось, что музыканту стало плохо прямо на сцене. Служба безопасности площадки и другие члены команды взяли Минаева на руки и отнесли за кулисы — судя по видео, в тот момент Xolidayboy все еще находился без сознания.

Накануне Минаеву вручили повестку в военкомат. Сотрудники военного комиссариата подловили исполнителя, когда он находился в аэропорту Минеральных Вод во время гастролей по Ставропольскому краю.

Ранее композитор Фадеев заявил, что хотел отменить концерт в Минске из-за болезни.