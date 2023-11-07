Турецкая адаптация «Доктора Хауса» вышла в России

В России состоялась цифровая премьера турецкой адаптации популярного сериала «Доктор Хаус» со звездами турецкого экрана. Об этом «Газете.ru» сообщает онлайн-кинотеатр Kion.

Авторы медицинской мелодрамы «Доктор Хаос» не стали менять ни оригинальный сюжет, ни эстетику оригинала, уточнили представители стриминга.

Главные роли в проекте исполнили Тимучин Эсен («Лабиринт»), Окан Ялабык («Великолепный век»), Каан Йылдырым («Кольцо»), Эбру Озкан («Соколиный холм») и Айтач Шашмаз («Игра судьбы»).

По сюжету учительница младших классов теряет сознание, и в больнице ей ставят первичный диагноз — рак мозга. Врач-инфекционист Атес Хекимоглу, звезда стамбульского госпиталя, не согласен с диагнозом. Медик с тростью и расплывчатыми понятиями об этике попытается разобраться в подозрительной болезни и отправляет своих подчиненных, членов его диагностической команды обыскивать квартиру учительницы в поиске «улик».

Действие сериала перенесено из Нью-Джерси в Стамбул, отличает турецкую версию от американской и колорит актерской игры, раскаляющей страсти до предела, обещают в онлайн-кинотеатре.

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