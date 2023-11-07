Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Дженнифер Энистон впала в депрессию после ухода Мэттью Перри из жизни

Актриса Энистон не может прийти в себя после ухода из жизни Мэттью Перри

close
100%
Kathy Hutchins/Global Look Press

Актриса Дженнифер Энистон впала в депрессию после ухода из жизни своего коллеги по сериалу «Друзья» — 54-летнего актера Мэттью Перри. Об этом сообщает Page Six.

По словам осведомленного источника, случившееся стало шоком для Энистон больше, чем для четверых других исполнителей главных ролей в шоу.

«Из оставшейся пятерки она и Кортни [Кокс] переживают больше всего, и Джен — наиболее остро», — рассказал инсайдер.

Источник напомнил, что менее года назад Энистон потеряла отца.

«Она еще не оправилась после этого, и это абсолютно сбило ее с ног. Она пытается собраться с силами и восстановиться, но получила сокрушительный удар», — уточнил он.

Отец актрисы Джон Энистон играл в сериале «Дни нашей жизни», его не стало в ноябре 2022 года. Дженнифер Энистон называла его «одним из самых прекрасных людей на свете».

Энистон присутствовала на прощании с Перри 3 ноября вместе с другими коллегами по «Друзьям» — Кортни Кокс, Лизой Кудроу, Дэвидом Швиммером и Мэттом Лебланом.

Ранее Меган Фокс рассказала о выкидыше от Machine Gun Kelly.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий