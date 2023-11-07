Дженнифер Энистон впала в депрессию после ухода Мэттью Перри из жизни

Актриса Дженнифер Энистон впала в депрессию после ухода из жизни своего коллеги по сериалу «Друзья» — 54-летнего актера Мэттью Перри. Об этом сообщает Page Six.

По словам осведомленного источника, случившееся стало шоком для Энистон больше, чем для четверых других исполнителей главных ролей в шоу.

«Из оставшейся пятерки она и Кортни [Кокс] переживают больше всего, и Джен — наиболее остро», — рассказал инсайдер.

Источник напомнил, что менее года назад Энистон потеряла отца.

«Она еще не оправилась после этого, и это абсолютно сбило ее с ног. Она пытается собраться с силами и восстановиться, но получила сокрушительный удар», — уточнил он.

Отец актрисы Джон Энистон играл в сериале «Дни нашей жизни», его не стало в ноябре 2022 года. Дженнифер Энистон называла его «одним из самых прекрасных людей на свете».

Энистон присутствовала на прощании с Перри 3 ноября вместе с другими коллегами по «Друзьям» — Кортни Кокс, Лизой Кудроу, Дэвидом Швиммером и Мэттом Лебланом.

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