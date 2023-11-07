В Малом театре назвали диагноз госпитализированного Соломина

У художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина врачи диагностировали инсульт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Малого театра Тамару Михайлову.

По ее словам, с момента госпитализации состояние Соломина значительно улучшилось.

Актер и режиссер Юрий Соломин был госпитализирован в понедельник, 6 ноября. Он потерял сознание во дворе своего дома, медиков вызвали прохожие.

Telegram-канал Mash ранее сообщал, что у артиста подтвердился инсульт и он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Накануне пресс-секретарь театра Таисия Галыгина сообщила «Газете.Ru», что руководство театра еще не получало медицинских заключений от врачей.

«Мы пока что ждем медицинское заключение. Оно будет позднее, поэтому пока не можем подтвердить информацию о тяжелом состоянии. Ждем какого-то заключения от врачей по итогам медицинского обследования. Пока никакого диагноза», — сказала пресс-секретарь.

Ранее актриса Людмила Максакова получила травму во время спектакля.