Звезда «Елизаветы» сыграла соседку в романтической комедии с Егором Корешковым

Романтическая комедия «Соседка» с Юлией Хлыниной и Егором Корешковым выйдет 20 ноября в онлайн-кинотеатре PREMIER. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса.

По сюжету скромный директор клининговой компании Федор Садовский (Корешков) проживает довольно скучную жизнь, изредка развлекаясь с лучшим другом Борей за шахматной доской. Все меняется, когда в квартиру напротив заселяется девушка Алена (Хлынина) из провинции, которая не знает никаких границ. Мужчина влюбляется в соседку, однако ему на пути встает бывший супруг девушки — ревнивый ВДВшник Серега.

Актер Егор Корешков заявил, что новый проект отличается от тех, что сейчас представлены на рынке.

«В нашей истории много лирики и романтики, что, наверное, сейчас не очень свойственно нашему кинематографу, потому что сейчас все суперсовременные и хайповые. Здесь история про людей, очень трогательная, и, наверное, это важная особенность», — пояснил он.

Режиссером выступил Байбулат Батуллин, известный по комедии «Бери да помни». Сценарий написала Светлана Штеба («Поехавшая»). В каст вошли Алексей Чадов ( «Аванпост»), Дарья Пицик («Реальные пацаны»), Елена Валюшкина («Друг на час») и другие.

Ранее сообщалось, что выходит четвертый сезон рейтинговой киносаги «Екатерина. Фавориты».