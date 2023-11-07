Малый театр не смог подтвердить информацию о тяжелом состоянии худрука Соломина

В Государственном академическом Малом театре России не смогли подтвердить информацию о тяжелом состоянии своего художественного руководителя Юрия Соломина, который накануне был госпитализирован. Пресс-секретарь театра Таисия Галыгина сообщила «Газете.Ru», что руководство театра еще не получало медицинских заключений от врачей.

«Мы пока что ждем медицинское заключение. Оно будет позднее, поэтому пока не можем подтвердить информацию о тяжелом состоянии. Ждем какого-то заключения от врачей по итогам медицинского обследования. Пока никакого диагноза», — сказала пресс-секретарь.

Актер, режиссер, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин был госпитализирован в понедельник, 6 ноября. Он потерял сознание во дворе своего дома, медиков вызвали прохожие.

По информации Telegram-канала Mash, у артиста подтвердился инсульт. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Ранее актриса Людмила Максакова получила травму во время спектакля.