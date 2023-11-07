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Социальный фонд отсудил у певицы Савичевой 7 тысяч рублей

Певицу Савичеву через суд обязали выплатить 7 тысяч рублей Социальному фонду

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Личный архив

По информации, опубликованной в Telegram-канале SHOT, Социальный фонд России (ранее Пенсионный фонд) выиграл судебный иск против певицы Юлии Савичевой, взыскав с нее семь тысяч рублей. Фонд подал иск в Арбитражный суд Москвы, требуя штраф за несвоевременное предоставление отчетности о стаже для пенсионного страхования за два последних года (2020 и 2021).

Суд обязал звезду выплатить штраф в размере шести тысяч рублей, а также одну тысячу госпошлины.

В конце сентября Юлия Савичева рассказала о своем состоянии после пережитого выкидыша от Александра Аршинова. Она отметила, что в этот момент решила поставить карьеру на паузу и связалась со своим продюсером Максимом Фадеевым. По словам Савичевой, в тот момент ей нужно было время, чтобы прийти в себя. Звезда рассказала, что Фадеев «отпустил» ее, так как не может запретить ей беременеть и рожать. Савичева призналась, что ей понадобилось полгода для восстановления отношений в семье.

Также Социальный фонд России выиграл дело против исполнительницы Манижи Сангин и получил взыскание в размере восьми тысяч рублей.

Ранее певица Катя Лель заявила, что инопланетяне спасли мир от ядерной войны.

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