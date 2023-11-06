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Выходит четвертый сезон рейтинговой киносаги «Екатерина. Фавориты»

Премьера четвертого сезона киносаги «Екатерина. Фавориты» состоится 6 ноября

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Телеканал «Россия»

На телеканале «Россия» 6 ноября в 21:30 выходит четвертый сезон проекта «Екатерина. Фавориты», посвященного судьбе императрицы. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе проекта.

«Все три фильма исторической эпопеи «Екатерина» были высоко оценены не только в России, но и за рубежом, переведены более чем на 20 языков и показаны более чем в 100 странах. Четвертая часть «Екатерина. Фавориты» завершает историю любви и власти самой знаменитой женщины на престоле России», — отмечается в сообщении.

Главную роль в сериале исполнила актриса Марина Александрова, снявшаяся в этом образе в предыдущих сезонах киносаги. Актриса призналась, что эта героиня занимает особое место не только в ее творческой биографии, но и жизни в целом.

«Екатерина многому меня учит: подглядывая за ней, я что-то беру себе, а что-то отвергаю в своей жизни», — подчеркнула артистка.

В сериале расскажут о семи фаворитах императрицы — создатели решили сосредоточиться на стольких личностях, чтобы пристально исследовать их истории и понять, как менялась сама Екатерина с приходом в ее жизнь того или иного персонажа. Актер Сергей Новосад сыграет военного Александра Ланского, Дмитрий Гудочкин покажет на экране Александра Мамонова, Станислав Тикунов — Ивана Корсакова.

В четвертом сезоне к своим ролям вновь вернулись Владимир Яглыч , Михаил Горевой, Павел Табаков. При этом к касту присоединилась Анна Ковальчук — она сыграла подругу и сподвижницу императрицы Екатерину Дашкову. Противников Екатерины — графа Александра Строганова и крупнейшего книгоиздателя Николая Новикова — исполнили Дмитрий Астрахан и Алексей Колган.

Режиссером выступил Дмитрий Петрунь. Он снял такие сериалы и фильмы, как «Право на счастье», «Ванька Грозный», «Монтекристо», «Петровка, 38. Команда Петровского», «Спальный район», «Черкизона», биографическую драму «Раневская» и др.

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