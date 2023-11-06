Звезду «Хождений по мукам» экстренно госпитализировали

Художественного руководителя Государственного академического Малого театра России Юрия Соломина госпитализировали. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным издания, артист упал в обморок в своей квартире в центре Москвы. Прибывшие врачи решили доставить актера в больницу. Причина случившегося выясняется. Другие детали также не раскрываются.

Недавно сообщалось, что народная артистка России Людмила Максакова получила травму во время спектакля, проходившего в Театре имени Евгения Вахтангова. Максакова оступилась на спектакле. Ей была оказана вся необходимая помощь. По словам директора театра Кирилла Крока, с артисткой все в порядке, и сейчас она находится у себя дома.

В начале апреля Соломин потребовал запретить переиначивать классику. По словам народного артиста СССР, важно, «чтобы нашу классику никто не передергивал», даже именитые режиссеры.

«Нельзя даже названия ни Островского, ни Гоголя, ни любой классики — возьмите западную, к ней можно посвободнее относиться — нашу классику переименовывать, даже название, нельзя. Это должно быть подсудным делом», — заявил он.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге отменили концерт Николая Носкова.