Художники потребовали убрать их работу из Национальной галереи в Вашингтоне

Художники Николас Галанин и Мерритт Джонсон обратились в Национальную галерею искусств в Вашингтоне с просьбой убрать их скульптуру из экспозиции музея. Об этом сообщает Artnews.

По данным издания, арт-деятели решили сделать это в знак протеста против планов США по оказанию финансовой поддержки Израилю. Эта работа Creation with her Children представлена на выставке «Земля несет наших предков». Она представляет собой большую скульптуру ребенка в платье XVII века, из-под подола которого видны разинутые рты животных. По словам художников, они стремились изобразить фигуру, которая пережила сотни лет колонизации и порабощения.

Представитель Национальной галереи, в свою очередь, заявил, что музей уберет экспонат с выставки.

В конце октября сообщалось, что голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе. Всего обращение подписали 55 голливудских деятелей. Среди них: Хоакин Феникс, Кейт Бланшетт, Джон Стюарт, Кристен Стюарт, Сьюзен Сарандон, Махершала Али, Риз Ахмед, Рами Юсcеф и Кинта Брансон.

Ранее сообщалось, что в Голливуде покажут ленту о бесчинствах ХАМАС.