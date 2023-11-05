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Пожарный сбежал из Волгограда в Москву и стал актером

Бывший пожарный Бутенко заявил, что переехал в Москву из-за мечты стать актером

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Снявшийся в «Кухне» и «Полицейском с Рублевки» бывший пожарный Владимир Бутенко заявил, что начал свою актерскую карьеру после 30 лет. Его слова передает v1.ru.

«После школы я отправился получать техническую специальность. До 33 лет я сменил с десяток жизненных образов и амплуа: работал фитнес-тренером, продавцом-консультантом, пожарным. Но в глубине души всегда мечтал стать артистом», — признался мужчина.

По словам Бутенко, в 2014 году он решил переехать из Волгограда в Москву, где и попробовал себя в актерской профессии.

«Начинал с эпизодических ролей, которые, может быть, были кому-то незаметны. Были и полнометражные фильмы. Сейчас у меня около 100 работах в кинокартинах», — вспомнил артист.

Бутенко добавил, что сейчас в его багаже есть и работы, где он сыграл главную роль. По словам актера, ему часто приходится совершенствоваться ради роли — учиться верховой езде или вспоминать приемы карате.

«Я тот человек, который готов пахать в кадре по 12–15 часов», — отметил он.

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