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Лера Кудрявцева призналась, что всю жизнь любит Алексея Глызина за его творчество

Телеведущая Лера Кудрявцева назвала Алексея Глызина своей подростковой любовью

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Телеведущая Лера Кудрявцева, которая стала членом жюри четвертого сезона шоу «Суперстар», рассказала о любви к одному из участников Алексею Глызину. Об этом пишет The Voice.

«Леша Глызин — это мое детство, это мой пубертатный период, это моя подростковая любовь. Конечно, когда Леша пел «Зимний сад», «Ты не ангел», когда красивый мужчина с такой мужской энергией поет такие песни, мне кажется, вся страна хотела за Глызина замуж. Это утрировано», — отметила Кудрявцева.

При этом она признала, что ей всю жизнь нравится творчество Глызина, но в подростковом возрасте его треки особенно привлекали телеведущую. Затем Кудрявцева обратилась напрямую к звезде и заявила, что любит его всю жизнь. При этом телеведущая добавила, что на Глызине надет «отвратительный» атласный костюм, после чего певец избавился от своего наряда.

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