«По щучьему велению» собрал более миллиарда рублей в России

Экранизация русской народной сказки «По щучьему велению» с Никитой Кологривым в роли Емели собрала более 1 миллиарда рублей после премьеры, которая состоялась 26 октября. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), оператором которой выступает Фонд кино.

По имеющимся данным, к 5 ноября картине удалось заработать 1 000 818 387 рублей, за это время фильм просмотрели 3,7 миллиона человек.

По сюжету сказки «По щучьему велению» простак Емеля случайно вытаскивает из реки волшебную щуку, которая готова исполнить три его желания. Два желания он тратит впустую, а третье сохраняет. Когда Емеля влюбляется в царевну Анфису, щука, обернувшаяся в девушку Василису, помогает ему добиться руки девушки.

Режиссерское кресло проекта «По щучьему велению» занял Александр Войтинский («Призрак»). Главные роли в фильме исполнили Никита Кологривый («Майор Гром: Чумной Доктор»), Мила Ершова («Трудные подростки») и Алина Алексеева («Елки-иголки»).

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