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Стас Барецкий о Пугачевой и Галкине: «Он не ее мужчина»

Шоумен Стас Барецкий заявил, что хочет обладать Пугачевой

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Шоумен Стас Барецкий заявил в беседе с mk.ru, что певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) поссорились.

«Я обладаю информацией, которую знает очень ограниченный круг лиц. Мне рассказали, что Галкин вчера устроил Алле истерику. А ведь я всегда знал, что он такой. К счастью, и Алла начинает осознавать, что Галкин — не ее мужчина», — заявил Барецкий.

По словам шоумена, между парой часто случаются ссоры, в том числе и на фоне ревности. Барецкий добавил, что Галкин ревнует Пугачеву к нему тоже.

«Она мне нравится, как женщина. Я ее люблю, я хочу ей обладать…» — признался он.

В апреле этого года Барецкий сообщил журналистам, что купил замок в деревне Грязь за 450 млн рублей и намерен сделать из него морг. После этого продюсер Сергей Дворцов опроверг его слова, заявив, что замок приобрел другой бизнесмен. Соседи знаменитостей утверждают, что ничего не знают о покупателе замка.

Впрочем, по возвращении в Россию 2 ноября Алла Пугачева направилась в свой замок в Грязи.

В конце октября Галкина и Пугачеву заподозрили в разрыве. Это случилось после того, как юморист во время своего недавнего выступления в Польше спел о тяжелой любовной истории. Он произнес фразу: «Кончилась любовь, кончилось все...»

Пара вместе с 2001 года, в декабре 2011-го Пугачева и Галкин узаконили свои отношения.

Ранее сообщалось, что цена на дачу Аллы Пугачевой упала вдвое.

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