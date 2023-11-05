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Сына Владимира Киселева заметили в компании Моргенштерна в Дубае

Super.ru: певец Юркисс оказался в компании Милохина и Моргенштерна в Дубае

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alenablin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певца ЮрКисса (настоящее имя — Юрий Киселев) заметили в компании блогера Дани Милохина и рэпера Моргенштерна в Дубае. Об этом сообщает Telegram-канал Super.ru.

Журналистка Алена Жигалова опубликовала видео, на котором запечатлены Милохин и Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом), танцующие на концерте музыканта Jony под песню «Комета» в ОАЭ. Молодые люди во весь голос подпевали, а сзади, поодаль от них, скромно стоял мужчина, похожий на ЮрКисса. При этом из видео непонятно, был ли музыкант в компании покинувших Россию друзей, либо просто стоял рядом на концерте.

Жигалова, в свою очередь, в ролике отметила, что Моргенштерн и Милохин «соскучились» по России.

«Надо их вернуть уже обратно, чтобы они одумались. Ребята-то хорошие», — сказала журналистка.

В конце августа Моргенштерн в обращении к зрителям признался, что скучает по России. По словам музыканта, его разочаровал шоу-бизнес в США после недавнего фита с Rich The Kid, поэтому он планирует вернуться на российский музыкальный рынок. Моргенштерн считает, что в российском бизнесе есть «человечность», в то время как американский — продукт «чистейшего капитализма».

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