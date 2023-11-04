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Блогеру Шабутдинову предъявили обвинение

Прокуратура обвинила блогера Шабутдинова в 8 эпизодах мошенничества

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ayazshabutdinov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогеру Аязу Шабутдинову предъявлено обвинение. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным прокуратуры Москвы, 32-летний блогер и бизнес-тренер обвиняется в 8 эпизодах мошенничества. Вину он не признает.

«Блогер предлагал купить различные курсы, тренинги и вебинары, после прохождения которых обучающие смогут начать успешный бизнес и получить гарантированный сверхдоход. Убежденные якобы в высокой результативности образовательных программ 8 граждан заключили договоры возмездного оказания услуг на суммы от 100 тыс. рублей до 1,9 млн рублей», — объяснили в прокуратуре.

Ранее адвокат блогера Никита Апаликов рассказал, что Шабутдинова задержали до избрания судебной инстанцией меры пресечения.

О задержании блогера-миллионника Аяза Шабутдинова стало известно 3 ноября. Источник раскрыл, что инфлюенсер подозревается в мошенничестве при продаже своих образовательных курсов.

Ранее цена на дачу Аллы Пугачевой упала вдвое.

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