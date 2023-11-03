Стало известно об еще одном ребенке Нурлана Сабурова

Комик Нурлан Сабуров скрывает своего третьего ребенка, который недавно появился на свет. Об этом пишет Super на своей странице «ВКонтакте».

Журналисты издания засняли юмориста во время прогулки с женой Дианой, дочерью Мадиной и сыном Тагиром. Сабуров катил впереди себя детскую коляску с ребенком. Затем звездная чета пообедала в кафе на Новой Риге, после чего юморист отправился по своим делам, а супруга пошла вместе с коляской по магазинам.

Незадолго до этого стало известно, что американский актер Роберт Паттинсон впервые станет отцом. Пару засняли в Лос-Анджелесе. У актрисы заметили сильно округлившийся живот. Однако Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус пока не делали никаких заявлений и не подтверждали никаких предположений о беременности.

Начиная с 2018 года Уотерхаус состоит в отношениях с актером Робертом Паттинсоном. В декабре прошлого года они дебютировали в свете как пара, появившись на показе Dior в египетском городе Гиза.

Ранее вернувшуюся в Россию Пугачеву потребовали задержать и допросить.