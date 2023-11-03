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Стало известно об еще одном ребенке Нурлана Сабурова

Super: комик Нурлан Сабуров скрывает третьего ребенка

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Нурлан Алибекович Сабуров/VK

Комик Нурлан Сабуров скрывает своего третьего ребенка, который недавно появился на свет. Об этом пишет Super на своей странице «ВКонтакте».

Журналисты издания засняли юмориста во время прогулки с женой Дианой, дочерью Мадиной и сыном Тагиром. Сабуров катил впереди себя детскую коляску с ребенком. Затем звездная чета пообедала в кафе на Новой Риге, после чего юморист отправился по своим делам, а супруга пошла вместе с коляской по магазинам.

Незадолго до этого стало известно, что американский актер Роберт Паттинсон впервые станет отцом. Пару засняли в Лос-Анджелесе. У актрисы заметили сильно округлившийся живот. Однако Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус пока не делали никаких заявлений и не подтверждали никаких предположений о беременности.

Начиная с 2018 года Уотерхаус состоит в отношениях с актером Робертом Паттинсоном. В декабре прошлого года они дебютировали в свете как пара, появившись на показе Dior в египетском городе Гиза.

Ранее вернувшуюся в Россию Пугачеву потребовали задержать и допросить.

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