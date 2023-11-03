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Лада Дэнс отреагировала на кавер своего хита в исполнении Ольги Бузовой

Певица Лада Дэнс призналась, что разрешила Бузовой исполнять хит «Baby Tonight»

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Певица Лада Дэнс в разговоре с «Пятым каналом» рассказала, как относится к каверу своего хита «Baby Tonight» в исполнении Ольги Бузовой.

«Она перепевает, потому что есть разрешение. А кому-то мы не разрешаем перепевать. Потому что я и композитор вместе с [композитором Леонидом Величковским], и права у меня 50/50, хочу — даю, не хочу — не даю», — пояснила Лада Дэнс.

При этом исполнительница заверила, что довольна результатом работы экс-ведущей «Дома-2». Певица считает, что Бузовой удалось хорошо поработать над образами и аранжировкой своего кавера. Вместе с этим звезда добавила, что ей тяжело оценивать такой ремикс, потому что песню стоит считать отдельным проектом.

«Там хорошо сделано очень, грамотные аранжировщики у нее там, это же как проект — это сложно судить», — заявила звезда.

При этом она поддержала Люсю Чеботину, которая недавно спела «Императрицу» Ирины Аллегровой. Лада Дэнс убеждена, что у молодой коллеги есть все возможности, чтобы «замахнуться на Шекспира».

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