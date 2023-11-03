Андрей Губин ответил на обвинения в краже песни «Мальчик-бродяга»

Певец Андрей Губин в беседе с Woman.ru не исключил, что мог позаимствовать ноты песни «Мальчик-бродяга» у композиции аранжировщика Сергея Конева.

«Мы были молодые ребята, встретились, он показал мне свои песни, я ему свои. У каждого было что-то законченное. Потом я у него немного позаимствовал из его ''Одинокого волка'', но несильно», — признался Губин.

Исполнитель пояснил, что его композиция вышла более простонародной, в то время как песня Конева была сделана по-европейски.

«Мы с ним как-то встретились, оба уже были достаточно известны, нам было примерно по 23 года. Я ему: «Ты же слышал «Мальчика-бродягу»? Говорят, что там один куплет твой упер''. Он послушал и ответил: «Нет, не упер'', На этом и закончили», — вспомнил Губин.

Издание подчеркивает, что продюсер Сергей Конев назвал в эфире МУЗ-ТВ песню «Мальчик-бродяга» Губина точной копией его «Одинокого волка». При этом мужчина добавил, что не имеет претензий к исполнителю.

В конце августа Губин заявил, что хочет передать свои песни молодому исполнителю на фоне проблем со здоровьем. Некоторое время назад врачи диагностировали певцу левостороннюю прозопалгию (болевые ощущения, сопровождающиеся спазмами или нарушением чувствительности участка лица). Кроме того, Губин заявлял о проблемах с сердцем.

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