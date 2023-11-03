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Группа Reflex выступила в Казахстане

Группа Reflex начала свой гастрольный тур с Казахстана

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Alexander Keltik/Global Look Press

Женская поп-группа Reflex, которая начала свой путь в 2000-х годах, выступила в рамках своего гастрольного тура «Reflex 20 лет» в Казахстане. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе коллектива.

«Reflex дал уже 10 концертов в Казахстане и уже решил, что продлит тур там еще на 10 городов с декабря», — подчеркнули представители коллектива.

В России Reflex начнет выступать со 2 ноября. Первым городом станет Казань, а затем голос солистки Ирины Нельсон услышат в Нижнем Новгороде, Ставрополе, Ростове-на-Дону и др. Полный график представлен на сайте группы. На концертах коллектив исполнит такие хиты, как «Сойти с ума», «Non Stop», «Люблю», «Танцы», «Потому что не было тебя», «Первый раз» и другие.

Недавно Reflex выпустила новый сингл «Встречи со мной», который попал в горячую ротацию на «Русском радио».

Коллектив был основан 16 декабря 1999 года. За свою карьеру группа получила 19 музыкальных наград, включая 5 премий «Золотой граммофон». В августе 2003 года Reflex вместе с группой «Тату» представил Россию на международном музыкальном фестивале Pop Komm.

Ранее сообщалось, что дата выхода «Ужасающего 3» намечена на 2024 год.

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