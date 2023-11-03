Вернувшуюся после 10-летнего перерыва «Футураму» продлили еще на несколько сезонов

Онлайн-кинотеатр Hulu продлил научно-фантастический мультсериал «Футурама» еще на два сезона, в каждый из которых войдет по десять эпизодов. Об этом сообщает IGN.

Премьера первых серий восьмого сезона шоу состоялась 24 июля 2023 года. Это случилось после десятилетнего перерыва. Вторая часть выйдет в 2024 году.

На свои посты вернулись мультипликатор Мэтт Грейнинг, сценаристы Дэвид Сэмюэл Коэн и Кен Килер. Каст озвучки также остался практически без изменений — над шоу поработали Билли Уэст, Кэти Сагал, Фил Ламарр, Морис Ламарш и даже Джон Ди Маджио, озвучивший Бендера в оригинальном мультике.

По сюжету действия нового сезона происходят после событий предыдущего: Фрай и Лила поженились, вместе состарились. Все остальные герои мира застыли во времени, пока их не спас Профессор и время не перенеслось в 3023 год.

Премьера «Футурамы» состоялась 14 ноября 1999 года на телеканале FOX, после чего было выпущено семь сезонов. 4 сентября 2013-го вышел последний эпизод сериала, а потом, до 2023 года, шоу перестало выходить в эфир.

Ранее сообщалось, что съемки второго сезона сериала «Одни из нас» стартуют в начале 2024 года.