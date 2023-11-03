В Госдуме рассказали об угрозе преследования вернувшейся Пугачевой

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что преследование певицы Аллы Пугачевой в России маловероятно, отметив, что исполнительница вела себя аккуратно, будучи за границей. Его слова передает «Лента.ру».

«Она не сделала никаких заявлений о России. Надо отдать должное, она и здесь была хитра. Мало того, что она искала место, где удобнее и лучше всего, она еще и мосты не жгла, как некоторые из этой категории делают. Поэтому с точки зрения закона к ней претензий, насколько я понимаю, нет. Но я не исключаю, что я может быть чего-то не знаю», — заявил парламентарий.

Недавно помощница Пугачевой Елена Чупракова подтвердила, что артистка приехала в Россию вечером 2 ноября.

По данным Telegram-канала Baza, певица пересекла российскую границу через КПП в Псковской области. По данным канала, артистка вернулась в РФ в одиночестве: ее мужа, стендап-комика Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) с ней не было.

Утром 3 ноября Life со ссылкой на Shot сообщил, что Пугачеву засняли при подъезде к замку в подмосковной деревне Грязь.

Весной 2022 года Алла Пугачева и Максим Галкин уехали в Израиль с детьми. С тех пор артистка уже дважды посещала Россию — в августе 2022 года и в мае этого года.

Ранее Максим Галкин показал свой пентхаус на Кипре за 10 млн евро.