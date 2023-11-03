Noize MC* подал апелляцию на решение суда, вставшего на сторону организатора концертов

Музыкант Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) обжалует решение суда, который дважды признавал ложью слова музыканта о краже его концертным директором денег с гастролей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, Иван Алексеев (признан в РФ иностранным агентом) (настоящее имя Noize MC. — Прим. «Газеты.Ru) подал кассационную жалобу на решение Арбитражного суда города Москвы. Тот признал, что высказывания музыканта в интервью Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) были ложными и порочащими честь и достоинство организатора концертов Артема Миронова. Суд также обязал Юрия Дудя удалить ролик с Noize MC и опубликовать опровержение.

При этом в суде отказали истцу в выплате 9 млн рублей моральной компенсации. С Дудя и Noize MC взыскали только 6 тысяч рублей госпошлины.

Позднее Noize MC пытался обжаловать решение, однако вышестоящий суд оставил решение без изменений. Сейчас Алексеев планирует снова изменить постановление. Адвокат Миронова, в свою очередь, подал жалобу об удовлетворении требований истца в моральной компенсации.

В конце октября 2022 года Noize MC в интервью Дудю рассказал, что Миронов скрылся с деньгами за несостоявшиеся концерты в США. Сам организатор концертов назвал эту информацию неверной, подчеркнув, что она порочит его репутацию. Он заявил, что не получал никаких денег.

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