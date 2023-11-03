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Опубликована последняя съемка дирижера Юрия Темирканова

Режиссер Сокуров показал последнюю съемку дирижера Юрия Темирканова

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Режиссер Александр Сокуров опубликовал видео, на которой петербургский дирижер Юрий Темирканов, находящийся на лечении в НМИЦ имени В. А. Алмазова, смотрит фильм «Темирканов. Репетиция». Об этом сообщает «Фонтанка».

Данная съемка проходила 26 июня 2023 года. Режиссер отметил, что он был на тот момент на лечении в соседней палате. Отмечается, что это последние кадры с Темиркановым.

Кинофильм «Репетиция» сняли в 2008 году, она рассказывает о сложном процессе репетиций под руководством музыканта.

Художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии и бывший главный дирижер Академического симфонического оркестра Темирканов ушел из жизни 2 ноября. 10 декабря ему могло бы исполниться 85 лет. Причина трагедии не уточняется. Вице-президент Международного центра Рерихов Александр Стеценко рассказал «Газете.Ru», что Темирканов долго болел.

Ранее сообщалось, что индийская актриса доктор Прия ушла из жизни на восьмом месяце беременности.

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