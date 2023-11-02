Режиссер Давлетьяров назвал Орбакайте закрытой и отстраненной

Режиссер Ренат Давлетьяров поделился воспоминаниями о съемках своего главного продюсерского проекта «Любовь-морковь». В интервью сайту vokrug.tv он заявил, что Кристина Орбакайте отличалась от других актеров закрытостью и отстраненностью.

«Она большая актриса и звезда российской эстрады, очень деликатесный человек, потому что я наблюдал, как ее коллеги в гримерках швыряются. Орбакайте закрытая, отстраненная. Не сразу у нас началась дружба, но сейчас мы хорошие друзья. При этом она абсолютно ровная, прибалтийка, чуть-чуть айсберг. Замечательная, я очень люблю ее и как актрису, и как певицу, и вообще, как человека», — сказал Давлетьяров.

В апреле 2023 года в прокат вышла комедия «Любовь-морковь: Восстание машин». В интервью «Газете.Ru» Гоша Куценко назвал роль в четвертой части франшизы «самой блестящей» в кинокарьере Орбакайте.

«Кристина абсолютно не изменилась. Она осталась такой же прекрасной, молодой, энергичной. Мне кажется, это ее самая блестящая роль в кино. Она очень хорошо и обаятельно в ней существовала. Так всегда бывает: когда пишешь сценарий, то партнеру придумываешь роль лучше, чем себе. Это закон такой», — подчеркнул Куценко.

Ранее Алла Пугачева и Кристина Орбакайте выиграли суд у бизнесмена из Саратова.