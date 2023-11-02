Суд продлил арест Беркович и Петрийчук по делу об оправдании терроризма

Режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук продлили арест по делу об оправдании терроризма до 10 января. Об этом ТАСС сообщили в Замоскворецком суде Москвы.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Беркович и Петрийчук меру пресечения в виде заключения под стражей на срок до 10 января», — говорится в сообщении.

Основанием для ареста стало размещение на YouTube читки пьесы «Финист Ясный Сокол», где эксперты нашли признаки оправдания терроризма, идеологии террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) и джихадизма.

В начале сентября Хамовнический районный суд продлил срок ареста Беркович и Петрийчук до 4 ноября. Продление обосновали невозможностью закончить следствие из-за ранее назначенных экспертиз — психолого-психиатрической и психолого-лингвистической автороведческой. Суд также заключил, что обвиняемые могут скрыться, продолжить заниматься преступной деятельностью или препятствовать производству по делу.

Режиссером спектакля является Беркович, а сценаристом — Петрийчук. В постановке показана история женщин, решивших виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Спектакль получил «Золотую маску» и был финансирован в том числе Министерством культуры РФ.

Ранее сообщалось, что рассмотрение жалобы на продление ареста Беркович отложили.