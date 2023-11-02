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Босс HBO использовал фейковые страницы, чтобы отвечать на критику сериалов стриминга

Глава HBO Блойс извинился, что отвечал на критику сериалов с фейковых аккаунтов

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Chris Pizzello/AP

Генеральный директор HBO Кейси Блойс извинился перед телевизионными критиками за то, что использовал фейковые аккаунты, с которых отвечал на негативные отзывы о сериалах стриминга. Его слова передает Variety.

«Я страстно люблю сериалы, которые мы делаем, и работающих над ними людей. <...> Хочу, чтобы они всем нравились. В 2020-2021 годах, когда я работал из дома, то нездорово пролистывал Twitter. Тогда мне пришла очень глупая идея», — вспомнил босс компании и пошутил, — «Очевидно, что шесть твитов за полтора года оказались не очень эффективными».

Блойс подчеркнул, что уже давно не практикует подобные метод борьбы с негативными рецензиями. По словам гендиректора, теперь он пишет критикам в личные сообщения со своего аккаунта.

Variety отмечает, что высказывания Блойса прозвучали через день после того, как издание Rolling Stone опубликовало материал об иске, поданном против него одним из бывших сотрудников HBO. Экс-работник утверждал, что был несправедливо уволен. Он также признался, что его якобы заставляли анонимно отвечать на плохие рецензии сериалов стриминга.

Ранее сообщалось, что Петров и Микки Рурк снялись в новогодней комедии Полански.

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