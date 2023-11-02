Прощание с дирижером Юрием Темиркановым пройдет в Петербурге 5 ноября

Прощание с художественным руководителем Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича Юрием Темиркановым состоится 5 ноября в Большом зале учреждения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу филармонии. Церемония начнется в 11:00.

«В прощании примут участие оба оркестра филармонии под управлением Николая Алексеева и Владимира Альтшулера», — сообщил источник.

Худрук Санкт-Петербургской филармонии и бывший главный дирижер Академического симфонического оркестра Темирканов ушел из жизни 2 ноября. 10 декабря ему могло бы исполниться 85 лет. Причина трагедии не уточняется. Вице-президент Международного центра Рерихов Александр Стеценко рассказал «Газете.Ru», что Темирканов долго болел.

«Я не могу давать никакие комментарии. Я также узнал сейчас из прессы. Я ничего пока не могу сказать. Знаю только, что он длительное время болел. Это тяжелая новость для нас всех», — сказал Стеценко.

Соболезнования в связи с кончиной народного артиста СССР выразил и губернатор Петербурга Александр Беглов. В его цитате на сайте городской администрации говорится, что «Юрий Хатуевич был бесконечно предан России и Санкт-Петербургу».

Ранее сообщалось, что индийская актриса доктор Прия ушла из жизни на восьмом месяце беременности.