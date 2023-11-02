Звезда «Универа» решил бросить съемки и заняться хоккеем

Звезда «Универа» Стас Ярушин выступил в роли комментатора на хоккейном матче в рамках YouTube-проекта «Дома хорошо» и заявил, что планирует открыть свой хоккейный клуб после завершения актерской карьеры.

«Сегодня мне сорок два года. До шестидесяти лет я планирую напеться песен, насниматься в кино, создать ряд интересных проектов. А потом, если будут силы, я хочу создать собственный хоккейный клуб и попасть с ним в Континентальную Хоккейную лигу. Я мечтаю об этом и уверен, что эта цель реальна», — признался актер.

Ярушин пояснил, что в детстве занимался этим видом спорта. Актер вспомнил, как часто пропадал на городской хоккейной арене и боялся насмешек со стороны сокомандников из-за своего увлечения творческими конкурсами.

«Впервые меня показали по телевизору в детстве, когда я участвовал в конкурсе в местном ДК и занял в нем второе место. Параллельно я занимался хоккеем, и после этого эфира мне было страшно зайти в раздевалку. Я думал, что меня засмеют, назовут девчонкой. Но ребята очень меня поддержали», — заявил он.

В проекте «Дома хорошо» блогеры и артисты отправляются в родные города, чтобы поностальгировать о юношеских годах. Актер Стас Ярушин посетил в рамках шоу город Челябинск, где, помимо хоккейной арены, также прогулялся по двору дома, где провел свои школьные годы.

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