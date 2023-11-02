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Вика Цыганова призналась в проблемах с головой

«МК»: певица Вика Цыганова заявила, что 15 лет лечилась из-за проблем с головой

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Певица Вика Цыганова заявила в ответ на критику в соцсетях, что у нее были проблемы с головой. Ее слова цитирует mk.ru.

«Господи, я не буду вам объяснять, что были у меня проблемы с головой очень большие. Лечилась я 15 лет», — заявила исполнительница.

Цыганова предположила, что ее когнитивные функции «не всегда очень хорошо устанавливаются». При этом певица отметила, что для благополучной жизни ей достаточно сердца и веры.

Недавно Цыганова заявила в Telegram, что длящееся более трех часов интервью Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) было результатом работы «нейросети и технологий deepfake». При этом позднее исполнительница призналась, что интервьюер ее разочаровал.

«Я думала, он умнее, смекалистей, а человек просто кидался какашками в сторону России», — написала она.

Вскоре муж Цыгановой заявил в беседе с «Газетой.Ru», что певица рассказала об участии нейросети в интервью, так как хотела «избежать дурных вопросов». Он также вспомнил ситуацию с продюсером Иосифом Пригожиным, обвинившим нейросети в создании аудиозаписи, в которой тот якобы разговаривает с экс-сенатором Фархадом Ахмедовым.

Ранее певец Akmal' объяснил привычку ходить голым.

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