В состоянии «Троицы» Андрея Рублева не обнаружено деструктивных изменений

По итогам реставрационного совета при Минкультуре РФ в состоянии иконы «Троица» Андрея Рублева не было выявлено деструктивных изменений. Более двух месяцев она находится в Центре имени И. Э. Грабаря, где удалось создать идеальные условия для хранения реликвии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Центра Дмитрия Сергеева.

В июле 2023 года Третьяковская галерея передала Свято-Троицкой Сергиевой лавре икону «Троица» Рублева в безвозмездное пользование. Договор об этом утвердили министр культуры РФ Ольга Любимова и патриарх Кирилл, назвавший это событие историческим.

«Мы сегодня символически свидетельствуем о том, что страна живет в иное время, в иную эпоху. Прошло — надеемся, безвозвратно, — то время, когда святыни изымались из Церкви, и наступило время, когда церкви вoзвращаются святыни, даже предcтавляющие огромную культурную, истoрическую ценность»,— сказал патриарх Кирилл.

Решение о передаче «Троицы» из Третьяковской галереи РПЦ принял президент РФ Владимир Путин в середине мая после «многочисленных просьб православных верующих». Экспертный совет Третьяковки выступал против перемещения «Троицы» из-за рисков, связанных с ее состоянием: при перевозке и прикосновениях к реликвии могли отслаиваться краска и грунтовый слой. Для хранения иконы необходим специальный микроклимат под стеклом: влажность 55% и температура +19 градусов по Цельсию.

Ранее патриарх Кирилл высказался о ситуации в ряде епархий УПЦ.