Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В состоянии «Троицы» Андрея Рублева не обнаружено деструктивных изменений

Реставрационный совет не выявил деструктивных изменений в иконе «Троица» Андрея Рублева

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

По итогам реставрационного совета при Минкультуре РФ в состоянии иконы «Троица» Андрея Рублева не было выявлено деструктивных изменений. Более двух месяцев она находится в Центре имени И. Э. Грабаря, где удалось создать идеальные условия для хранения реликвии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Центра Дмитрия Сергеева.

В июле 2023 года Третьяковская галерея передала Свято-Троицкой Сергиевой лавре икону «Троица» Рублева в безвозмездное пользование. Договор об этом утвердили министр культуры РФ Ольга Любимова и патриарх Кирилл, назвавший это событие историческим.

«Мы сегодня символически свидетельствуем о том, что страна живет в иное время, в иную эпоху. Прошло — надеемся, безвозвратно, — то время, когда святыни изымались из Церкви, и наступило время, когда церкви вoзвращаются святыни, даже предcтавляющие огромную культурную, истoрическую ценность»,— сказал патриарх Кирилл.

Решение о передаче «Троицы» из Третьяковской галереи РПЦ принял президент РФ Владимир Путин в середине мая после «многочисленных просьб православных верующих». Экспертный совет Третьяковки выступал против перемещения «Троицы» из-за рисков, связанных с ее состоянием: при перевозке и прикосновениях к реликвии могли отслаиваться краска и грунтовый слой. Для хранения иконы необходим специальный микроклимат под стеклом: влажность 55% и температура +19 градусов по Цельсию.

Ранее патриарх Кирилл высказался о ситуации в ряде епархий УПЦ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий