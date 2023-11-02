Песков назвал глупостью и абсудром «отмену» русской культуры на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал очередные попытки «отмены» русской культуры на Украине. В комментарии ТАСС он назвал запрет русского балета продолжением психоза киевского режима.

«Это продолжение абсолютного такого психоза. Собственно, режим киевский продолжает демонстрировать свою сущность», — сказал Песков.

Он также подчеркнул, что отказ от русской культуры, неразрывно связанной с Украиной, — это «глупость и абсурд».

Согласно изданию Yle, исполнение произведений русского балета на Украине считается средством «мягкой силы» России. При этом некоторые местные коллективы были вынуждены «бежать за границу» ради возможности репетировать. В публикации отмечается, что из-за призыва украинского Минкульта бойкотировать русскую культуру в Национальной опере в Киеве больше не исполняют произведения Петра Чайковского.

Издание подчеркивает, что главный хореограф Национальной оперы Украины Виктор Литвинов и прима-балерина Виктория Зварич поддерживают данное решение Минкульта.

Ранее на Украине оценили ситуацию с русским балетом в стране.