Петров и Микки Рурк снялись в новогодней комедии Полански

Новогодняя комедия «Дворец» Романа Полански, главные роли в которой исполнили Александр Петров, Микки Рурк, Фанни Ардан, Оливер Мазуччи и Джон Клиз, выйдет в прокат 23 ноября. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе дистрибьюторской компании «Про:взгляд», которая выпускает фильм в России.

По словам Полански, долгие годы по разным причинам он откладывал съемки «Дворца».

«И вот теперь, отпраздновав 90-летие, я сказал себе, что наконец-то могу себе позволить снять такой фильм. Лучшей возможности, может, уже и не представится», — сказал режиссер.

Сюжет картины разворачивается 31 декабря 1999 года в роскошном отеле в Швейцарии. Гости-миллионеры готовятся к долгожданному Новому году — впереди ночь, полная причуд, пороков и странностей богатых и знаменитых.

На странице Петрова в соцсети опубликован трейлер «Дворца». В комментариях кадры сравнивают с картиной Уэса Андерсона «Отель «Гранд Будапешт». Актер признался, что участие в съемках стало для него настоящим приключением, и назвал фильм «выдающимся».

«Во время репетиций вдруг почувствовал, что Роман Полански напоминает мне моего мастера — Леонида Хейфеца. Это одна школа! У нас была интернациональная команда, Роман на площадке переходил с английского на французский, потом с польского на английский. Неважно, на каком языке он говорил, я его понимал, как будто на каком-то другом уровне», — сказал Петров.

Мировая премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале 2023 года.

Ранее Петров ответил своей коллеге по фильму «Текст» Кристине Асмус после слов об «обидевшемся друге».