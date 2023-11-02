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Бородина захотела остаться в Таиланде

Телеведущая Ксения Бородина заявила, что не хочет уезжать из Таиланда

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borodylia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Ксения Бородина опубликовала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) серию снимков из Таиланда. На них звезда позирует в купальнике на фоне пальм и воды.

Уже месяц Бородина отдыхает «в чужой стране» и, по собственному признанию, не хочет уезжать.

«Тай прекрасен своей простотой. Сюда нет смысла набирать красивые наряды, потому что будешь ходить в одних шлепках и шортах. Зато природа тут невероятная. Я думала, в чужой стране я не смогу просидеть так долго. Но нет, прошел уже месяц, а я не хочу уезжать. Рыбы мы такие: сначала можем долго ныть, а потом нас за уши не оттащить», — написала Бородина.

В Таиланде телеведущая принимает участие в съемках развлекательного шоу «Последний герой».

В сентябре Бородина ответила на обвинения в отсутствии патриотизма. Один из пользователей Instagram спросил звезду, почему та ездит на отдых в Турцию и Дубай, а не в Сочи и Крым, если она патриотка своей страны. Телеведущая предложила собеседнику завести тетрадь, в котором тот будет вести подсчеты, куда она летала.

Ранее Бородину высмеяли за фото без макияжа.

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