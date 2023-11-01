«Упырь»: Давлетьяров об Артуре Смольянинове*

Режиссер Ренат Давлетьяров высказался об актерах, которые уехали за границу после начала специальной операции России на Украине. Его цитирует kp.ru.

Давлетьяров заявил, что не думает об Анатолии Белом и Артуре Смольянинове (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов), снимавшихся у него.

«Я, конечно, очень многих из них знаю достаточно близко. Многих, как Белого или упыря этого Смольянинова, я снимал…» — заявил он.

По мнению режиссера, быть в оппозиции можно и нужно в мирной жизни, а в трудные моменты необходим другой подход.

«Я уважаю пацифистов, я уважаю борцов за мир. Мы вспоминаем хиппи, Джона Леннона. Но я был в Донбассе. [...] Что-то я не помню, ребята, вашего писклявого голоса в их защиту: давайте прекратим бомбить мирные города. Ну, мирный же город. Это ведь не линию фронта бомбили! И если бы ты раньше говорил: остановите войну, бандеровцы, твари, остановите бомбежки мирных городов, а сейчас начал выступать против СВО, я бы, может, не согласился, но как-то тебя понял. А сейчас…» — размышляет он.

Он призвал актеров поступать по совести, которая «не подпадает под нормы закона».

«Мне кажется, они совершили огромную ошибку, предав то, что сделало их теми, кто они есть. Они только здесь, в этой стране, состоялись», — сказал Давлетьяров.

Кроме того, добавил режиссер, он удивился антироссийским высказываниям Белого.

«Ты кто такой вообще, прыщ на теле русской культуры, — чтобы требовать отменить русскую культуру?.. А он призывал! Он, например, заявлял, что Россия — это биологическая агрессивная масса», — привел пример он.

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