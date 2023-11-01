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Красноярский депутат предложил Арбениной спеть на передовой

Депутат Дюков предложил Арбениной спеть на Донбассе, чтобы ее концерты разрешили

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Депутат Красноярского городского совета Вячеслав Дюков предложил лидеру группы «Ночные снайперы» Диане Арбениной спеть на передовой. Об этом он сказал в беседе с изданием «Подъем».

Дюков обращался к мэрии с просьбой пересмотреть возможность проведения концерта Арбениной в городе, указав, что артистка якобы «четко и ясно выражала свою антироссийскую позицию и по действиям руководства страны, и нашего президента В. В. Путина в части борьбы с фашизмом при проведении СВО». Обращение из администрации переадресовали полиции.

«Мы ожидаем пока что. Сроки не называют, но учитывая, что концерт 26 ноября, я думаю, им надо принимать решение побыстрее. Я думаю, что тянуть здесь было бы некрасиво, в том числе в отношении артиста и организаторов», — сказал он.

Кроме того, депутат заявил, что концерт в Новосибирске, где Арбенина спела с женой участника спецоперации России на Украине, не убедил его в патриотизме артистки.

«Надо много раз доказать немного другим: не концертами и песнями с женами участников СВО, а концертами и песнями в Донбассе, в Крыму. Она ведь туда не едет, чтобы иметь возможность потом петь на Украине, в Европе. Поэтому пусть она сначала раненым нашим попоет в госпиталях, пусть на передовой побывает. Я был два раза на СВО, встречался с людьми, их отношение к госпоже Арбениной я прекрасно знаю», — заключил он.

Недавно сообщалось, что в Новосибирске местные жители написали обращение с просьбой отменить выступление Арбениной. Причиной стали давние высказывания певицы об СВО и ее песня «Не молчи».

22 октября Арбенина выступила в Новосибирске.

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