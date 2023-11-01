«Могу быть занудой»: Ксения Алферова раскрыла секрет крепкого брака с Бероевым

Актриса Ксения Алферова в разговоре с kp.ru сказала, что периодически удивляет своего супруга Егора Бероева ради более крепких отношений.

«Удивлять, чтобы было не скучно. Со мной, смею надеяться, не скучно. Хотя могу быть занудной, конечно, но непредсказуемой — это точно», — улыбнулась Алферова.

По словам артистки, у них в семье закрепилось немало традиций, большинство из них связаны с Новым годом. Алферова считает, что нужно сохранять более традиционные формы общения: например, собираться за одним столом для беседы. Актриса посетовала, что со временем люди перевели живое общение в формат отправки голосовых сообщений в мессенджерах.

«Сначала мы стали предпочитать встречи в кафе, а потом и вовсе переместили в онлайн, вместо разговоров начали «кидать» друг другу голосовые. Считаю, что прогресс в том, чтобы остаться приверженцами традиций и тогда все будет хорошо», — отметила Алферова.

Ксения Алферова и Егор Бероев сыграли свадьбу в 2001 году, а позже обвенчались. В 2007 году родилась их дочь Евдокия.

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