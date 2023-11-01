Алкобизнесу Игоря Николаева под товарным знаком «Выпьем за любовь» предрекли провал

Руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз усомнился в беседе с NEWS.ru, что Игорь Николаев добьется успеха на рынке алкогольной продукции с товарным знаком «Выпьем за любовь».

«Эта песня была популярной лет 30 назад, на мой взгляд, сегодняшние женщины и девушки лишены той доли романтизма и вино под такой торговой маркой пить не будут», — заявил эксперт.

Дробиз добавил, что при выборе вина нынешние женщины обращают внимание на этикетку, страну-производителя и название. Он отметил, что большинство предпочитает импортное вино и заявил, что фраза «Выпьем за любовь» больше подходит для тоста, а не для названия алкогольной продукции.

30 октября сообщалось, что Игорь Николаев зарегистрировал бренд «Выпьем за любовь». По данным Telegram-канала Mash, Роспатент уже одобрил заявку 63-летнего певца и разрешил ему в ближайшие 10 лет продавать под этим брендом алкогольную, безалкогольную и молочную продукцию.

Кроме того, Николаев под брендом «Выпьем за любовь» сможет оказывать рекламные услуги и заниматься деятельностью, связанной с музыкальным оборудованием.

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